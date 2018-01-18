Хакеры узнали, сколько получают информаторы WADA Степановы

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Хакеры Fancy Bears выяснили, сколько получают информаторы WADA супруги Юлия и Виталий Степановы. Об этом сообщает RT.

Эти данные стали известны из переписки Степановых с Международным олимпийским комитетом. Судя по письмам, информаторы просили выделить им гранты, помочь устроиться на работу и повлиять на американские организации, которые не хотят сотрудничать с принимавшей допинг Степановой.

В начале сентября 2016 года Степановы пожаловались генеральному директору МОК Кристофу де Кепперу, что про них забыли во время летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В ответ Кеппер сообщил, что Степанову предложат работу консультантом при создании нового независимого антидопингового ведомства. Его зарплата должна была составить 5000 долларов. Его супруге МОК пообещал выделить средства на тренировки – 2500 долларов в месяц до конца 2018 года.

Помимо этого, Степановы попросили МОК оказать устроить Виталия в американский университет, чтобы он мог совмещать работу с учебой.