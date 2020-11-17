Российские миротворцы разминировали Лачинский коридор в Нагорном Карабахе

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Российские миротворцы разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

Генерал-майор отметил, что с 10:00 вторника, 17 ноября там открылось движение транспорта. Инженерные подразделения миротворцев убрали с пути взрывоопасные предметы, разбитую технику.

"Полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров", – рассказал Конашенков.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе шел с 27 сентября. 10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха миротворцев РФ.