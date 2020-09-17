Скелет тираннозавра продадут на аукционе в США

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Фото: AP Photo/Frank Franklin II
На аукционе в США продадут один из самых крупных скелетов тираннозавра, передает портал "Мир 24".
Скелету дали имя Стен, он состоит из 188 костей. Отмечается, что первоначально ученые приняли хищника за трицератопса. Специалисты считают, что скелет продадут за шесть-восемь миллиардов долларов. Торги пройдут 6 октября.
По мнению экспертов, тираннозавр Стен весил порядка 8 тонн, а его зубы достигали почти 30 сантиметров в длину. Его фрагменты обнаружил в 1987 году при раскопках в штате Южная Дакота палеонтолог-любитель Стэн Сэкрисон.
В декабря 2019 года археологи обнаружили окаменевшие зубы зауроподов, гигантских длинношеих травоядных динозавров, на юго-западе Якутии. Останки динозавра обнаружили на палеошироте 62 градуса.
Ранние исследования ареала обитания динозавров-зауроподов указывали на то, что животные мигрировали к Северному полюсу в моменты потепления.
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