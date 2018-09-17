Спасавший детей в Таиланде дайвер подал в суд на Маска из-за обвинений в педофилии

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Британский дайвер Вернон Ансуорт, участвовавший в спасении детей в Таиланде, требует возмещения ущерба от бизнесмена Илона Маска, обозвавшего его педофилом.

"Маск периодически использовал свой аккаунт в Twitter и электронные письма в СМИ, чтобы публиковать для всего мира ложные и порочащие обвинения против господина Ансуорта, в том числе обвинения в педофилии", – цитирует исковое заявление РИА Новости.

В направленном в суд Калифорнии документе сказано, что Ансуорт требует опровержения порочащих сведений и возмещения морального ущерба объемом в 75 тысяч долларов.

Дайвер Ансуорт был тем, кто обнаружил местонахождение 12 детей и тренера, оказавшихся заблокированными в затопленном подземелье в Таиланде. Он же собрал команду, спасшую всю группу.

К спасению школьников пытался подключиться и Илон Маск. Его компания SpaceX направила в Таиланд небольшую подводную лодку и дайвера, однако Ансуорт отверг поддержку, отметив, что устройство нельзя использовать.

После этого Маск неоднократно обзывал дайвера педофилом и насильником детей. Он утверждал, что британец поселился в Таиланде, чтобы жениться на несовершеннолетней. Позднее Маск удалил подобные сообщения из соцсетей и извинился.