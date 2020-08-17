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В мире

16:13

Королевский двор Испании подтвердил, что Хуан Карлос I находится в ОАЭ

за рубежом

Фото: AP Photo/Esteban Felix

Экс-глава государства Испании Хуан Карлос I в настоящее время находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Туда он прибыл 3 августа. Об этом рассказали в пресс-службе королевского двора, сообщает ТАСС.

Хуан Карлос I отрекся от испанского престола в 2014 году.

Ранее 82-летний экс-глава собрался покинуть страну с одобрения правительства. Такое решение он принял в связи с подозрениями в коррупции. При этом Карлос I отметил, что будет доступен для прокуратуры.

Сообщалось, что монарх находился в Доминикане и мог отправиться в Новую Зеландию.

Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

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