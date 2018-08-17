Военный парад в Вашингтоне отложили до 2019 года

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Министерство обороны США отложило запланированный на ноябрь военный парад, сообщает РИА Новости. Теперь мероприятие хотят провести в 2019 году.

Военный парад решил провести Дональд Трамп по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Ожидалось, что шествие военных пройдет от Белого дома до Капитолийского холма, а президент будет наблюдать за ними от здания конгресса в окружении ветеранов, в том числе тех, кто удостоился высшей военной награды США – медали "За отвагу".

По некоторым данным, мероприятие может обойтись Вашингтону в 92 миллиона долларов.