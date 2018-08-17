Депутаты Верховной Рады устроили драку в прямом эфире

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Парламентарии Верховной Рады Украины Сергей Шахов от депутатской группы "Воля народа" и Игорь Мосийчук от "Радикальной партии" устроили в четверг драку в эфире телеканала "Прямой". Об этом говорится на официальной странице канала в Facebook.

Спор возник после того, как Шахов заявил, что Мосийчук участвует в гей-парадах. В свою очередь, оппонент потребовал извинений от коллеги. После череды оскорблений депутаты начали драться в студии телеканала.

По информации "Прямого", потасовка парламентариев продолжилась также в лифте.

Ранее в Киеве 17 июня прошел "Марш равенства", в котором приняли участие пять тысяч человек. Против выступили 150 жителей столицы. Между участниками марша и их оппонентами произошло столкновение, которое вызвало волнение в обществе.