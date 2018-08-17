Американские СМИ назвали предательством поставки военных двигателей из Украины в Китай

17 августа, 07:07
Фото: AP/Andy Wong
Продажа Киевом двигателей для боевых самолетов Китаю противоречит интересам Соединенных Штатов, считают американские журналисты.
Как пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Washington Times, украинская компания "Мотор Сич" поставила в Китай два десятка двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10. Всего, согласно контракту общей стоимостью 380 миллионов долларов, китайские военные получат 250 авиационных двигателей.
"По сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков, и в то же время наносят удар в спину военно-морскому флоту США", – приводит издание слова экс-советника комитета Сената США по международным отношениям Уильяма Триплетта.
13 августа президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет страны на 2019 год объемом 716 миллиардов долларов. Согласно документу, 250 миллионов долларов планируется перечислить Украине в качестве военной помощи, в том числе 50 миллионов долларов будет выделено на летальное оружие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: