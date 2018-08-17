Американские СМИ назвали предательством поставки военных двигателей из Украины в Китай

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Продажа Киевом двигателей для боевых самолетов Китаю противоречит интересам Соединенных Штатов, считают американские журналисты.

Как пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Washington Times, украинская компания "Мотор Сич" поставила в Китай два десятка двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10. Всего, согласно контракту общей стоимостью 380 миллионов долларов, китайские военные получат 250 авиационных двигателей.

"По сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков, и в то же время наносят удар в спину военно-морскому флоту США", – приводит издание слова экс-советника комитета Сената США по международным отношениям Уильяма Триплетта.

13 августа президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет страны на 2019 год объемом 716 миллиардов долларов. Согласно документу, 250 миллионов долларов планируется перечислить Украине в качестве военной помощи, в том числе 50 миллионов долларов будет выделено на летальное оружие.