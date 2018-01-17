17 января, 15:30
Фото: ТАСС/Zuma/Igor Zehl
Правительство Чехии подало в отставку. Об этом в среду, 17 января, объявил глава чешского кабмина Андрей Бабиш.
"Правительство приняло решение об отставке, соответствующий документ я вручу президенту лично в Пражском граде, попрошу его найти время для нашей встречи", – сказал он после заседания министров, сообщает РИА Новости.
Бабиша подозревают в незаконном получении субсидий Евросоюза размером в два миллиона евро для его бизнеса. Полиция ведет против политика расследование. В связи с этим парламент Чехии отказал правительству в доверии.
Глава государства Милош Земан ранее заявлял, что даст Бабишу вторую попытку сформировать новое правительство.
На прошлой неделе в Чехии прошел первый тур президентских выборов. В нем участвовало примерно 60 процентов зарегистрированных избирателей. Милош Земан стал лидером, набрав 40,7 процента голосов.
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