В США скончался создатель "Трансформеров"

Фото: кадр из сериала Stories from the Felt

Создатель легендарной серии игрушек "Трансформеры" Генри Оренштейн умер в США на 99-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".

Оренштейн скончался 5 декабря в своем доме в Нью-Джерси. О причинах его смерти не сообщается.

Генри Оренштейн родился в 1923 году в Польше. В годы Второй мировой войны он лишился родителей и стал узником концлагеря. После войны эмигрировал в США, где создал линейку игрушек "Трансформеры", которые заработали огромную популярность и стали основой для комиксов, мультсериалов и кинокартин.