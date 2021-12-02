Умер знаменитый чешский путешественник Мирослав Зикмунд

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Известный чешский путешественник Мирослав Зикмунд умер на 101-м году жизни, сообщает РИА Новости.

"В городе Злине скончался знаменитый путешественник Мирослав Зикмунд", – говорится в сообщении.

В 1947–1950 годах Зикмунд и его друг Иржи Ганзелка на легковом автомобиле Tatra отправились в путешествие по Африке, Южной и Центральной Америке.

О многих местах они рассказали миру первыми. Во время путешествия чешские туристы написали для различных изданий сотни репортажей, сделали тысячи фото и сняли ряд документальных фильмов, а также им удалось встретиться с известными политическими личностями.

В 1959–1964 годах они объехали многие страны Ближнего Востока и Азии, а также проехали тысячи километров по территории СССР. На тот момент в СССР путешественники уже были хорошо узнаваемы, так как до этого на русском языке вышло несколько их книг.

Иржи Ганзелка скончался в 2003 году. Зикмунд самостоятельно совершил еще ряд зарубежных путешествий, написал об этом некоторые публикации, однако они уже не имели того большого успеха, как в конце 1940-х и в 1950-е годы.