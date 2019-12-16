Россия вошла в тройку самых могущественных стран мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы / Максим Денисов

Американский журнал составил рейтинг самых могущественных мировых стран. Об этом информирует U.S.News.

При составлении топа исследователи ориентировались на данные о ВВП, численности населения, а кроме того на показатель ВВП на душу населения.

"Наиболее могущественные страны мира постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей", – отмечали авторы рейтинга.

В тройке лидеров также значатся Соединенные штаты и Китай, занявшие первое и третье места.

Наименьшее же влияние эксперты выявили у Словакии, Словении, Эстонии, Латвии и Литвы.

Ранее были названы самые комфортные для жизни города России. Их определяли по показателям климата, обеспеченности жилой и коммерческой застройкой в сочетании с относительно невысокими затратами.