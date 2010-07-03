Правила для покорителей Эвереста ужесточат

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Власти Непала планируют ужесточить правила для покорителей горы Эверест из-за высокого уровня смертности среди альпинистов в последнем сезоне.

Одной из основных рекомендаций является установление политики "один альпинист-одна вершина-один сезон".

По новым правилам, предполагается, что разрешения для восхождения будут выдаваться только тем, кто покорил вершину в Непале не ниже 6,5 тысячи метров.

Подчеркивается, что альпинисты должны иметь необходимые знания и опыт в скалолазании, а также предоставить соответствующие документы в департамент по туризму.

Кроме того, если правила будут одобрены, альпинисты должны будут предоставить властям справку о состоянии здоровья и физической подготовке, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Эверест является самой высокой вершиной Земли. Ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря. В 2019 году во время покорения вершин в Гималаях погиб 21 человек.

11 августа сообщалось, что в горах Кабардино-Балкарии получил травму ноги 31-летний альпинист из Москвы. Его эвакуировали на вертолете и передали медикам.