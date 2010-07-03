Десять альпинистов погибли на Эвересте за неделю

С началом весеннего альпинистского сезона на Эвересте погибли 10 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента по туризму Непала Миира Ачрая.

"На сегодняшней день 10 смертей зафиксировано на горе Эверест, четыре – на горе Макалу, три – на горе Канченджанга и по одной на горах Лхоцзе, Аннапурна и Чо-Ойю", – указал чиновник.

Последний из числа погибших – британец Робин Фишеро. На высоте 8,6 тысячи метров он почувствовал недомогание. Несколькими днями ранее при спуске с вершины погибли 55-летний американец Дональд Кэш и 54-летняя гражданка Индии Анджали Кулькарни. Смерть обоих наступила на высоте, где не хватает кислорода для дыхания.

В начале мая также погибли 36-летний альпинист из Японии Нобуказу Курики, чье тело нашли в палатке на высоте 7400 метров, 63-летний македонец Георгий Петков, а также альпинист из Башкирии Рустем Амиров.

Эверест является высочайшей вершиной Земли (8848 метров над уровнем моря). Весенний сезон для восхождений начинается в конце апреля и длится обычно до конца мая.

Ранее в Сети появились фотографии очереди из 250-300 человек к вершине. Многие решили преодолеть подъем в хорошую погоду – в результате туристы отбились от графика на три часа, что увеличило вероятность высотной болезни.

Несмотря на риски, количество туристов на Эвересте возрастает. В 2018 году вершину горы покорили более 800 человек. В этом году, как ожидается, путешественников станет больше.

