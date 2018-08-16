Экс-глава ЦРУ заявил, что Трамп не заставит его "замолчать"

16 августа, 10:46
Фото: АР/Carolyn Kaster
Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что президент США Дональд Трамп отозвал у него доступ к секретным документам, чтобы исключить критику в его адрес.
"Трамп сильно ошибается, если считает, что, отозвав у меня допуск к секретной информации, он сможет заставить меня замолчать", – сказал Бреннан в интервью кабельному каналу MSNBC.
Как сообщает "Газета.ру", ранее Трамп отозвал допуск Бреннана к секретным материалам, объяснив этот шаг "неблагонадежными действиями и поведением" бывшего директора разведывательного управления.
Весной Джон Бреннан заявил, что предупреждал российскую сторону о последствиях вмешательства в выборы США. Он подчеркнул, что Россия вмешивалась в президентскую кампанию 2016 года, вопреки протестам американской стороны.
По словам Бреннана, он стал первым американским чиновником, который уведомил Москву о возможных последствиях. В августе прошлого года он встречался с главой ФСБ Александром Бортниковым и сказал ему, что если Россия продолжит этот курс, то это разрушит все краткосрочные перспективы по улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой.
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