Экс-глава ЦРУ заявил, что Трамп не заставит его "замолчать"

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Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что президент США Дональд Трамп отозвал у него доступ к секретным документам, чтобы исключить критику в его адрес.

"Трамп сильно ошибается, если считает, что, отозвав у меня допуск к секретной информации, он сможет заставить меня замолчать", – сказал Бреннан в интервью кабельному каналу MSNBC.

Как сообщает "Газета.ру", ранее Трамп отозвал допуск Бреннана к секретным материалам, объяснив этот шаг "неблагонадежными действиями и поведением" бывшего директора разведывательного управления.

Весной Джон Бреннан заявил, что предупреждал российскую сторону о последствиях вмешательства в выборы США. Он подчеркнул, что Россия вмешивалась в президентскую кампанию 2016 года, вопреки протестам американской стороны.

По словам Бреннана, он стал первым американским чиновником, который уведомил Москву о возможных последствиях. В августе прошлого года он встречался с главой ФСБ Александром Бортниковым и сказал ему, что если Россия продолжит этот курс, то это разрушит все краткосрочные перспективы по улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой.