Экс-глава ЦРУ заявил о вмешательстве Россия в выборы в США

Фото: ТАСС/Pablo Martinez Monsivais

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан напомнил, что летом 2016 года предупреждал российскую сторону о последствиях вмешательства в выборы США, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия вмешивалась в президентскую кампанию 2016 года, вопреки протестам американской стороны.

По словам Бреннана, он стал первым американским чиновником, который уведомил Москву о возможных последствиях. В августе прошлого года он встречался с главой ФСБ Александром Бортниковым и сказал ему, что если Россия продолжит этот курс, то это разрушит все краткосрочные перспективы по улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой.

Однако, как он отметил, Бортников отрицал, что РФ делает что-то для вмешательства в выборы США.