Экс-глава ЦРУ заявил о вмешательстве Россия в выборы в США

Фото: ТАСС/Pablo Martinez Monsivais
Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан напомнил, что летом 2016 года предупреждал российскую сторону о последствиях вмешательства в выборы США, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия вмешивалась в президентскую кампанию 2016 года, вопреки протестам американской стороны.
По словам Бреннана, он стал первым американским чиновником, который уведомил Москву о возможных последствиях. В августе прошлого года он встречался с главой ФСБ Александром Бортниковым и сказал ему, что если Россия продолжит этот курс, то это разрушит все краткосрочные перспективы по улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой.
Однако, как он отметил, Бортников отрицал, что РФ делает что-то для вмешательства в выборы США.
Сам Трамп все обвинения отрицает. По его словам, между его предвыборной кампанией и официальной Россией не было никакой связи, и он "ждет с нетерпением завершения этого вопроса".
Также американский лидер назвал величайшей в истории США "охотой на ведьм" разгорающийся в Вашингтоне скандал вокруг приписываемых ему и его команде связей с Россией