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В мире

16 августа, 03:33

Посольство РФ раскритиковало британские СМИ за пропаганду милитаризации Арктики

за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma/Gustavo Valiente

Пропаганда милитаризации Арктики со стороны ряда британских СМИ противоречит международными нормами и ставит под сомнение огромную работу в рамках Арктического совета, заявили в посольстве России в Лондоне.

Дипломаты подчеркнули, что Москва рассматривает Арктику "как пространство для конструктивного диалога и равноправного взаимодействия ", передает РИА Новости. В посольстве также напомнили, что британская пресса не в первый раз пытается "под мнимым предлогом" продвигать идею милитаризации региона.

16 августа британские журналисты распространили выдержки из доклада оборонного комитета палаты общин под названием "По тонкому льду: британская оборона в Арктике". По мнению британских парламентариев, стране необходимо нарастить возможности на арктическом фланге из-за "серьезной угрозы России".

Исследовательский центр конгресса США ранее опубликовал отчет, в котором заявил, что Арктика может стать зоной военной конкуренции между Москвой и Вашингтоном. При этом Соединенные Штаты рассчитывают на то, что таяние льдов откроет возможности для национального флота. Сейчас в регионе действуют только подлодки.

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