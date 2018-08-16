Посольство РФ раскритиковало британские СМИ за пропаганду милитаризации Арктики

16 августа, 03:33
Фото: ТАСС/Zuma/Gustavo Valiente
Пропаганда милитаризации Арктики со стороны ряда британских СМИ противоречит международными нормами и ставит под сомнение огромную работу в рамках Арктического совета, заявили в посольстве России в Лондоне.
Дипломаты подчеркнули, что Москва рассматривает Арктику "как пространство для конструктивного диалога и равноправного взаимодействия ", передает РИА Новости. В посольстве также напомнили, что британская пресса не в первый раз пытается "под мнимым предлогом" продвигать идею милитаризации региона.
16 августа британские журналисты распространили выдержки из доклада оборонного комитета палаты общин под названием "По тонкому льду: британская оборона в Арктике". По мнению британских парламентариев, стране необходимо нарастить возможности на арктическом фланге из-за "серьезной угрозы России".
Исследовательский центр конгресса США ранее опубликовал отчет, в котором заявил, что Арктика может стать зоной военной конкуренции между Москвой и Вашингтоном. При этом Соединенные Штаты рассчитывают на то, что таяние льдов откроет возможности для национального флота. Сейчас в регионе действуют только подлодки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: