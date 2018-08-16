Сирийские власти пообещали открыть Пальмиру для туристов в 2019 году

Фото: ТАСС

Один из богатейших городов поздней античности – сирийская Пальмира будет готова принимать туристов летом 2019 года. По словам губернатора провинции Хомс Таляля Барази, власти уже разработали проект восстановления старого города.

"Также имеются к нам большие предложения со стороны мировых держав восстановить артефакты и историческую ценность Пальмиры. Я предполагаю, что к лету 2019 года Пальмира будет полностью готова к приему туристов ", – приводит слова Барази РИА Новости.

Сирийский губернатор уточнил, что свою помощь в восстановлении памятника античности предложили ЮНЕСКО, Россия, Польша, Италия и ряд европейских негосударственных организаций.

"Это мировая история и она принадлежит не только Сирии", – заключил Барази.

Боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили Пальмиру в мае 2015 года. Окончательно очистить город от террористов удалось лишь в марте 2017 года.

В конце 2019 года в прокат должен выйти первый российско-сирийский фильм "Пальмира", повествующий о трагедии сирийского народа.