Вице-президент США посоветовал Турции не испытывать терпение Трампа

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Турецким властям не стоит испытывать терпение президента США Дональда Трампа по делу об аресте американского пастора Эндрю Брансона. Такое мнение выразил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс, передает "Газета.ру".

"Турции лучше не испытывать терпение президента Трампа в вопросе возвращения домой американцев, ошибочно арестованных за границей", – написал Пенс в Twitter. При этом он подчеркнул, что Вашингтон требует освобождения "невинного мужчины".

На фоне дела пастора Брансона выросло напряжение в отношениях Анкары и Вашингтона. 13 августа суд турецкого Измира отказался освободить пастора, арестованного по обвинениям в пособничестве террористам в 2016 году.

В свою очередь Соединенные Штаты настаивают на освобождении духовника. В этой связи в начале августа Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу за нарушения прав человека.

Затем Дональд Трамп принял решение поднять пошлины на алюминий и сталь из Турции – до 20 и 50 процентов соответственно, из-за чего турецкая национальная валюта лира обвалилась до исторического минимума. Турция, в свою очередь, также повысила пошлины на часть американских товаров.