Американец бросил аллигатора на крышу дома, чтобы "преподать ему урок"

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Фото: depositphotos/rabbit75_dep
Полицейские в американском штате Флорида задержали мужчину, который пытался забросить аллигатора на крышу дома. Об этом сообщает Fox News.
По данным полиции, 32-летний Уильям Ходж вытащил животное из вольера в гольф-клубе "Конго Ривер", наступил на него, а после поднял и бросил на навес. Свои действия задержанный объяснил тем, что пытался "преподать аллигатору урок".
Ходжу предъявили обвинение в жестоком обращении с животными, а аллигатора вернули в вольер.
Ранее в США полицейские заковали в наручники крокодила, поскольку он заблокировал движение на шоссе. Животное положили в кузов автомобиля, отвезли в безопасное место и отпустили.
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