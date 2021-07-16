Американец бросил аллигатора на крышу дома, чтобы "преподать ему урок"

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Полицейские в американском штате Флорида задержали мужчину, который пытался забросить аллигатора на крышу дома. Об этом сообщает Fox News.

По данным полиции, 32-летний Уильям Ходж вытащил животное из вольера в гольф-клубе "Конго Ривер", наступил на него, а после поднял и бросил на навес. Свои действия задержанный объяснил тем, что пытался "преподать аллигатору урок".

Ходжу предъявили обвинение в жестоком обращении с животными, а аллигатора вернули в вольер.

Ранее в США полицейские заковали в наручники крокодила, поскольку он заблокировал движение на шоссе. Животное положили в кузов автомобиля, отвезли в безопасное место и отпустили.