США допускают применение атомного оружия в ответ на атаку спутников

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Американская администрация не исключает применения атомного оружия в случае нападения на спутники Соединенных Штатов, сообщают "Дни.ру".

Проект нового "Обзора ядерной политики" наделяет власти США правом применять ядерное оружие в ответ на кибернетическую или кинетическую атаку американских спутников. Как отмечает The National Interest, отключение Россией электроники на американских спутниках может быть воспринято как военный акт, достойный ядерного ответа. По информации издания, новый российский самолет способен выводить из строя американские военные спутники, что в итоге может спровоцировать ядерную войну.

Уточняется, что речь идет о самолетах-постановщиках помех Ил-22ПП "Порубщик" Воздушно-космических сил РФ. Они обладают способностью подавлять любые объекты: наземные, морские и космические − на расстоянии в нескольких сотен километров.

В июле стало известно о разработке в России специального самолета, который можно будет применять для выведения из строя военных спутников.