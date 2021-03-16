СБУ провела обыски в госорганах Украины, готовивших Харьковские соглашения о флоте РФ

Фото: ТАСС/Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины

В структурах органов государственной власти Украины, привлеченных к подготовке и ратификации Харьковских соглашений об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму, прошли обыски. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности страны (СБУ).

Речь идет о Совете национальной безопасности и обороны Украины, Верховной раде и ее комитетах, правительстве и МИД.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело по факту подписания и ратификации Верховной радой в 2010 году Харьковских соглашений об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

Служба безопасности начала досудебное расследование по причине совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 год. Уголовное производство было открыто в отношении нескольких должностных лиц органов государственной власти.