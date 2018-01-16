Англичанин постарался сдержать чих и порвал горло

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Британские врачи не рекомендуют сдерживаться, если хочется чихнуть. Особенно не стоит закрывать нос и рот – в противном случае человек может попасть в больницу с травмами.

Это произошло с англичанином, которого доставили в больницу с жалобами боли в горле и невозможность говорить, сообщает "Газета.ру". Мужчина неудачно чихнул, после чего у него в горле появилась резь, а шея вздулась. При обследовании врачи обратили внимание на потрескивающий звук, возникающий при надавливании на обе стороны шеи, и вниз – до грудной клетки.

Этот симптом называется крапитация. Он возникает при попадании воздуха под кожу. Также медики диагностировали пневмомедиастинум – скопление воздуха в клетчатке средостения.

Врачи опредили, что при попытке чихнуть у пациента произошел разрыв нижней части глотки, где она соединяется с пищеводом. Cемь дней пациент питался через трубку и принимал антибиотики, в итоге ему стало лучше.