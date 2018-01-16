Лидер сербской партии Оливер Иванович убит в Косово – СМИ

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Один из лидеров косовских сербов, глава гражданской инициативы "Свобода, демократия, правда" Оливер Иванович был застрелен 16 января в Косовска-Митровице. Об этом сообщила издание Blic.

"Кажется, он умер прямо на месте. Сейчас нам известно, что он получил пять огнестрельных ранений", – цитирует издание адвоката политика Небойшу Влаича. "Он был сразу перевезен в больницу, доктора пытались его спасти, но это было бесполезно", – уточнил юрист.

В косовской полиции факт покушения подтвердили, отметив, что сейчас ведутся поиски нападавших.

По данным СМИ, на Ивановича напали, когда он входил в здание своей партии. Также стало известно, что после покушения у этого здания, а также у больницы, в которую отвезли политика, собираются люди. Сотрудники правоохранительных органов блокирует соседние с местом ЧП кварталы.

Лидер сербской партии Оливер Иванович ранее занимал пост госсекретаря в министерстве по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии. В 2016 году его приговорили к девяти годам тюрьмы, однако, впоследствии выпустили на свободу.