Более 164 тыс случаев коронавируса зафиксировали в Белоруссии

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1 911 новых случаев коронавируса зафиксировали за последние сутки в Белоруссии, сообщает RT.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 на территории страны составило 164 059 человек. Более 141 тысячи пациентов вылечились от коронавируса, 1 282 человека скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19.

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что в декабре начнется использование первой партии российской вакцины от коронавируса в РБ. Он отметил, что производство препарата в стране может стартовать в начале 2021 года.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил врачей, которые собираются поехать в Польшу для борьбы с коронавирусом, что назад они вернуться не смогут. Он отметил, что в стране нет лишних медиков, однако насильно удерживать белорусские власти никого не собираются.