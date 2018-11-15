CNBC сообщил об интересе 13 стран к российской системе С-400

Фото: AP/Russian Defense Ministry Press Service/Vadim Savitsky

По крайней мере 13 стран проявили интерес к приобретению российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", несмотря на угрозу применения США санкций в ответ на такую сделку.

По данным телеканала CNBC, вопрос о закупке С-400 обсуждали Алжир, Вьетнам, Египет, Ирак, Катар, Марокко и Саудовская Аравия. При этом некоторые страны могут отказаться от этой идеи под дипломатическим нажимом, отмечает телеканал.

В начале октября Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 во время визита Владимира Путина в Нью-Дели. После угроз США в Индии заявили, что страна "ведет независимую политику" и не будет отменять свои решения из-за страха санкций.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что не намерен спрашивать у кого-либо разрешения на покупку С-400. Россия планируют завершить производство комплексом для поставок в Турцию в 2019 году.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для поражения всех современных средств воздушного нападения. Также она может применяться против наземных объектов.

Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 35 километров.

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