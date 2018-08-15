В США опубликован доклад о надругательствах священников над детьми

15 августа, 09:40
Фото: АР/Matt Rourke
В США опубликован доклад о многочисленных надругательствах сексуального характера над детьми, совершенных священниками нескольких епархий штата Пенсильвания.
По данным телекомпании NBC, ранее генпрокуратура Пенсильвании на волне многочисленных признаний пострадавших и судебных исков инициировала работу большой коллегии присяжных, которая должна была изучить все обвинения в адрес духовников.
После двухлетней работы члены коллегии составили 884-страничный доклад с доказательствами преступлений в шести епархиях штата, начиная с 1950-х годов. Хотя бы один подобный проступок допустили более 300 священников. От их действий пострадали более тысячи несовершеннолетних. Коллегия предполагает, что реальное число пострадавших было гораздо выше.
По словам генпрокурора Пенсильвании Джош Шапиро, высокопоставленные представители церкви в штате и даже Ватикан знали об эпизодах насилия, но покрывали виновников.
При этом, по информации агентства Associated Press, юридических последствий для священнослужителей по итогам доклада не будет. По большинству дел истекли сроки давности. Обвинения предъявлены двоим духовникам, совершившим преступления не так давно.
Скандал о сексуальном насилии над несовершеннолетними со стороны священников разгорелся еще в годы понтификата Бенедикта XVI. Нынешний глава католиков Франциск неоднократно осуждал подобные преступления. Несколько высокопоставленных иерархов, замешанных в разные годы в подобных действиях в США, Европе, Южной Америке и Австралии, были отстранены от служения или подали в отставку.
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