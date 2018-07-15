Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине

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Президент США Дональд Трамп в беседе с главой Евросовета Дональдом Туском отметил, что ему интересна российская политика в отношении Киева, но к самой Украине он испытывает все меньше симпатии. Об этом Туск рассказал в эфире польского телеканала TVN24.

По словам Туска, беседуя с ним, американский лидер "не скрывал, что испытывает меньше восторгов относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине".

На саммите "Большой семерки" в июне Трамп,

по сообщениям СМИ,

назвал Крым российским, поскольку там живут русскоязычные люди. При этом американский лидер обвинил своего предшественника, Барака Обаму, в том, что тот позволил России присоединить Крым в 2014 году. В то же время глава Белого дома поставил под сомнение целесообразность финансовой помощи Украине как одной из "самых коррумпированных стран в мире".