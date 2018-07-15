Трамп назвал королеву Великобритании Елизавету II остроумной и потрясающей

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Президент США Дональд Трамп отозвался о королеве Велкиобратании Елизавете II как о потрясающей женщине, остроумной и проницательной. Об этом американский лидер заявил в интервью Daily Mail после встречи с королевой 14 июля.

"Она потрясающая женщина: столько энергии, остроумия и проницательности. Она была великолепна!", − подчеркнул Трамп. Он назвал встречу с королевой большой честью.

По словам главы Белого дома, его мать, Мэри Энн Трамп, которая родилась в Шотландии, всю жизнь восхищалась Елизаветой II, считая королеву воплощением элегантности.

Накануне в Букингемском дворце опровергли слухи об опоздании Трампа на встречу с Елизаветой II. По данным СМИ, Дональд и Меланья Трамп провели у королевы 57 минут, что почти на 20 минут дольше положенного по регламенту.

Трамп стал 12-м президентом США, которому довелось лично встретиться с Елизаветой II.