Букингемский дворец опроверг сведения об опоздании Трампа на встречу с Елизаветой II

Фото: ТАСС/Newzulu/Kyle Mazza

Президент США Дональд Трамп не опаздывал на чаепитие с королевой Великобритании Елизаветой II, передает ТАСС со ссылкой на Букингемский дворец.

Его представитель отметил, что американский лидер прибыл точно в назначенное время. Информацию об опоздании назвали некорректной. Вся церемония прошла по расписанию.

Дональд и Меланья Трамп пробыли с королевой 57 минут, из них 47 – во внутренних покоях Виндзорского замка. Британские СМИ отмечают, что это почти на 20 минут дольше запланированных 30 минут.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что Трамп и его супруга опоздали на встречу с Елизаветой II. Уточнялось, что ей пришлось ждать их более десяти минут.