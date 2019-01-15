Мадонну пригласили выступить на сцене "Евровидения" – СМИ

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На сцене "Евровидения" в Тель-Авиве ждут выступления американской певицы Мадонны в качестве приглашенной звезды. Организаторы шоу сейчас ведут с ней переговоры, сообщает издание Ynet.

Принципиальное согласие уже дано, но пока сторонам не удается договориться о размере гонорара. Список имен других приглашенных звезд пока находится в стадии формирования. Программой мероприятия в нынешнем году занимается Израильская национальная телерадиовещательная корпорация Kan.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право на проведение конкурса после победы на "Евровидении–2018" певицы Нетты Барзилай. Ее выступление запомнилось европейской аудитории не только вокалом и танцевальной мелодией, но и ярким танцем.

Первоначально израильская корпорация Kan представила три города-кандидата на проведение конкурса – кроме выбранного Тель-Авива, были еще Иерусалим и Эйлат. Организаторы решили, что Тель-Авив представил самую креативную и привлекательную заявку по всем необходимым критериям.

Совсем недавно организаторы представили логотип конкурса − три треугольника, объединенные в форме звезды. Ранее также стал известен слоган "Евровидения-2019" − "Позволь себе мечтать".