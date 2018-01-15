Один из самых крупных алмазов в истории нашли в Лесото

15 января, 16:38
Фото: depositphotos/jukai5
Один из самых крупных алмазов в истории массой 910 карат добыли на шахте Летсенг в африканском Лесото.
Самородок обладает очень высокой степенью прозрачности и окраской – это присуще самым ценным минералам такого типа. Точная цена неизвестна, но она может превысить 50 миллионов долларов, сообщает южноафриканская компания Gem Diamonds Ltd.
Обнаруженный алмаз – пятый в истории по размерам. Его опередили только "Куллинан" (3 106 каратов), "Наш свет" (1 109 каратов), "Эксельсиор" (995 каратов) и "Звезда Сьерра-Леоне" (968 каратов). Первый обнаружили в 1905 году рядом с Преторией в Южной Африке. Его подарило правительство Трансвааля британскому монарху Эдуарду VII в знак благодарность за предоставление колонии самоуправления после окончания Англо-бурской войны.
Самая весомая ограненная часть алмаза – бриллиант "Куллинан I" весом 530,2 карата, названный "Звезда Африки". Он до сих пор считается крупнейшим в мире бриллиантом и украшает скипетр британского монарха. Второй по величине бриллиант "Куллинан II" в 317,4 карата венчает британскую корону.
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