Трамп рассказал, когда американская вакцина от COVID-19 станет доступна населению

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Президент США Дональд Трамп рассказал, когда американская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 станет доступна населению. Об этом пишет ТАСС.

Действующий глава страны провел в пятницу, 13 ноября, пресс-конференцию в Белом доме. На ней президент отметил, что в скором времени будут выпущены миллионы доз американского препарата от коронавируса.

"Уже в апреле (2021 года. – Прим. Ред.) вакцина будет доступна для всего населения", – заявил Трамп.

Он добавил, что в данный момент препарат ожидает окончательного одобрения регулятора.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал планируемый срок начала вакцинации от COVID-19 в Москве. В гражданский оборот должно поступить большое число доз вакцины.