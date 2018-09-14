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В мире

14 сентября 2018, 11:23

Тайфун "Мангхут" приближается к северо-восточной части Филиппин

за рубежом происшествия

Фото: AP/NASA

Мощный тайфун, образовавшийся в Тихом океане, направляется в сторону северо-восточной части Филиппин. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным местных СМИ, тайфун представляет угрозу для более чем четырех миллионов человек. В последнее время он немного поменял курс. Сначала сообщалось, что стихия обрушится на провинцию Кагаян на северо-востоке острова Лусон. Позже стало понятно, что стихия представляет наибольшую угрозу для провинции Исабела.

Отмечается, что сейчас эпицентр тайфуна находится в 400 километрах от Филиппин в Тихом океане. Скорость ветра в радиусе действия бури достигает 255 километров в час.

Глава филиппинской метеорологической службы Криса Переза отметил, что "Мангхут" представляет серьезную угрозу из-за большой мощности. После Филиппин он может направиться на юго-восток Китая. В трех провинциях страны ( Гуандон, Гуанси, Хайнань) уже начали готовиться к возможному бедствию. Власти обеспечивают жителей временными убежищами, где можно будет укрыться в случае стихии.

По данным филиппинских ученых, этот тайфун станет самым сильным в 2018 году.

Рубрика "Москва и мир": взрыв из-за утечки газа и тайфун на Филиппинах

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