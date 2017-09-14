В Госдуме раскритиковали идею размещения миротворцев на границе России и Украины

14 сентября 2017, 11:51
Фото: Niall Carson/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Миротворцам не место на границе между Россией и Украиной, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом сообщает RT. Ранее разместить там войска предложил Госдеп США.
Депутат подчеркнул, что идея равносильна внезапному предложению разместить вооруженные силы миротворцев двух других государств, не находящихся в состоянии войны, например на границе Украины и Польши, Белоруссии и России, России и Китая, Китая и Индии. Новиков подчеркнул, что подобная идея не должна даже обсуждаться.
Миротворцы ООН нужны только на линии разграничения сил самопровозглашенных республик и Украины, убежден депутат.
О том, что США предложат разместить миротворцев ООН на границе между Россией и Украиной сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. Предполагется, что военные будут препятствовать разрастанию и легализации ДНР и ЛНР.
Конфликт на юго-востоке Украины длится с 2014 года. После смены власти в стране две области объявили о своей независимости и обзавелись временным правительством. По конфликту подписано уже несколько мирных документов, но фактически боевые действия все еще продолжаются.
Инициатива о вводе миротворцев в Донбасс принадлежит России. Владимир Путин одобрил эту идею, подчеркнув, что военные должны разместиться только на разграничительных территориях и заниматься исключительно охраной наблюдателей от ОБСЕ.
После этого Украина подала в Генсассамблею ООН свой проект резолюции, который не допускает участие в операции российских миротворцев, а размещаться эти силы должны будут вдоль признанной государственной границы двух стран.
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