В Литве у границы с РФ появится авиаполигон НАТО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В литовском городе Казлу-Руда, расположенном в 60 километрах от российской границы, появится военный полигон НАТО. Об этом сообщили в Минобороны Литвы.

Как сообщает "Газета.ру", строительство, которое осуществляется в том числе инженерным подразделением ВВС США, планируется закончить осенью 2018 года. Финансирование проекта обеспечивает Европейская инициатива США по предоставлению гарантий безопасности (ERI).

Отмечается, что на полигоне будет проводиться подготовка военных кадров для ВВС, а также отработка авиаударов по наземным мишеням.

В июле Владимир Путин заявил, что российское государство ответит на размещение военных баз НАТО у своих границ. Президент России отметил, что ключ к безопасности в Европе заключается в расширении сотрудничества и восстановлении доверия между странами, а не в размещении новых баз и военной инфраструктуры НАТО на границе с Россией.

Глава государства также подчеркнул, что подобные агрессивные шаги, которые угрожают России, ждет ответная соразмерная реакция.