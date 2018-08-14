В Литве у границы с РФ появится авиаполигон НАТО

14 августа, 12:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В литовском городе Казлу-Руда, расположенном в 60 километрах от российской границы, появится военный полигон НАТО. Об этом сообщили в Минобороны Литвы.
Как сообщает "Газета.ру", строительство, которое осуществляется в том числе инженерным подразделением ВВС США, планируется закончить осенью 2018 года. Финансирование проекта обеспечивает Европейская инициатива США по предоставлению гарантий безопасности (ERI).
Отмечается, что на полигоне будет проводиться подготовка военных кадров для ВВС, а также отработка авиаударов по наземным мишеням.
В июле Владимир Путин заявил, что российское государство ответит на размещение военных баз НАТО у своих границ. Президент России отметил, что ключ к безопасности в Европе заключается в расширении сотрудничества и восстановлении доверия между странами, а не в размещении новых баз и военной инфраструктуры НАТО на границе с Россией.
Глава государства также подчеркнул, что подобные агрессивные шаги, которые угрожают России, ждет ответная соразмерная реакция.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: