Путин обещал ответить Европе на размещение баз НАТО у границ России

19 июля, 15:12
Фото: Портал мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин заявил, что российское государство ответит на размещение военных баз НАТО у своих границ, передает "Интерфакс".
"Ключ к безопасности и стабильности в Европе заключается в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в размещении у границ России новых баз и военной инфраструктуры НАТО, как это происходит сейчас", – сообщил Путин во время совещания послов и постпредов РФ в МИД России.
Глава государства также подчеркнул, что подобные агрессивные шаги, которые угрожают России, ждет ответная соразмерная реакция.
Ранее президент России поблагодарил дипломатов за работу по урегулированию ситуации в Сирии и отметил заслуги российских военных, которые выполняли и продолжают выполнять свой долг.
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