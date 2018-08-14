Генсек ООН приветствовал подписание исторической конвенции о статусе Каспия

Фото: ТАСС/Zuma/Li Muzi

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал подписание Конвенции о статусе Каспийского моря.

По его словам, это исторический документ, который поможет странам региона в урегулировании давних споров. В заявлении Гутерриша, выдержки из которого приводит ТАСС, отмечается, что конвенция является "значительным шагом к снятию региональной напряженности".

Президенты России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря по итогам заседания пятого Каспийского саммита в Актау 12 августа. Работа над документом, который гарантирует неприсутствие на море нерегиональных держав, шла с 1996 года.