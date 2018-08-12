Пять стран подписали конвенцию о статусе Каспийского моря

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Лидеры России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении подписали конвенцию о статусе Каспийского моря, сообщает ТАСС. Документ был подписан по итогам заседания V Каспийского саммита.

Подписи на документе поставили Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Хасан Роухани, Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов.

Конвенция о статусе Каспийского моря гарантирует неприсутствие на море нерегиональных держав. В документе также прописаны разграничения и режимы судоходства и рыболовства, а также принципы военно-политического взаимодействия стран.

Конвенцию разрабатывали с 1996 года. Окончательно документ был согласован в декабре прошлого года на совещании министров иностранных дел прикаспийских государств.

Кроме того, на саммите были приняты несколько отраслевых документов о взаимодействии в регионе. Участники также подписали протокол о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом и о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью.