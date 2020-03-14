Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

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Билл Гейтс покинул совет директоров компании Microsoft, сообщает РБК.
Предприниматель планирует сосредоточиться на благотворительной деятельности в области здравоохранения и образования. Он занимается благотворительностью в рамках созданного вместе с женой фонда Bill & Melinda Gates Foundation.
В то же время он продолжит сотрудничество с компанией в качестве советника гендиректора Сатьи Наделлы и других руководителей Microsoft. Кроме того, Гейтс объявил об уходе из совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway.
В настоящий момент его состояние оценивается в 103,6 миллиардов долларов, что делает его вторым богатейшим человеком планеты.
Билл Гейтс основал Microsoft в 1975 году. До 2008 года он занимал пост гендиректора, а в 2014 году он перестал возглавлять совет директоров. Сейчас Гейтсу принадлежит около 1% акций корпорации.
Ранее американский миллиардер пожертвовал 10 миллионов долларов Китаю и странам Африки с целью оказания содействия в борьбе с угрозой распространения коронавируса.