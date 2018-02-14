Лось стал причиной крушения вертолета в США

В США вертолет разбился после того, как лось задел его рулевой винт, сообщает "Газета.ру".



ЧП произошло в штате Юта. На борту вертолета находились два человека, которые должны были поймать животное, выполняя задание местного управления ресурсов дикой природы.

Когда вертолет был на высоте около трех метров, один из мужчин выстрелил по лосю сеткой из ружья. Животное это не остановило, и лось задел рулевой винт вертолета, после чего вертолет упал.

Оба мужчины отделались царапинами. Животное же погибло.