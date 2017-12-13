Трамп заявил о победе США над ИГ в Сирии и Ираке

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Американский лидер Дональд Трамп присвоил США победу над террористической группировкой "Исламское государство" (организация запрещена на территории РФ) в Сирии и Ираке. Заявление об этом он сделал во время выступления на церемонии подписания бюджета.

"Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются", – цитирует "Газета.ру" Трампа.

Ранее американский лидер заявил, что США победили в двух мировых войнах и поставили коммунизм на колени.

"Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени", – заявил Дональд Трамп во время выступления во Флориде.