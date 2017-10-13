В Генштабе назвали площадь территории Сирии под контролем ИГ

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Террористы запрещенной в России организации "Исламское государство" контролируют в Сирии менее 15 тысяч квадратных километров, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, эта цифра составляет менее восьми процентов от всей территории САР, передает "Газета.ру". Рудской подчеркнул, что российская авиация будет продолжать операцию против боевиков до полного уничтожения. Речь идет о группировках ИГ и "Джебхат ан-Нусра", также запрещенной в РФ.

Российские ВКС за последнюю неделю поразили 993 цели террористов в районе Дейр-эз-Зор. Сообщалось также, что военным РФ удалось освободить от боевиков свыше 92 процентов территории Сирии.

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