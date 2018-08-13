Вертолеты с медиками вылетели на помощь альпинистам в горах Памира

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Вертолет МИ-8 с 13 альпинистами и 3 членами экипажа совершил жесткую посадку в горах. Группа возвращалась в лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони. По предварительным данным, в результате аварии несколько человек получили ранения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Умеда Юсуфи, на помощь альпинистам вылетели три вертолета, на борту которых находятся врачи и члены правительственной комиссии.

Усуфи добавила, что ситуация находится под личным контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона.