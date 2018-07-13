Johnson & Johnson обязали выплатить 4,7 млрд долларов пострадавшим женщинам

13 июля 2018, 15:30
Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить 4,7 миллиарда долларов 22 женщинам, у которых развился рак после применения продукции корпорации, сообщает "Газета.ру".
Представители компании назвали решение суда несправедливым и заявили, что подадут апелляцию. По их утверждениям, продукция Johnson & Johnson не приводит к раку.
После того, как решение суда обнародовали, акции компании упали на 1,4 процента. В прошлом году сообщалось, что по решению суда Johnson & Johnson должна выплатить 110 миллионов долларов компенсации женщине, которая заболела раком, пользуясь продукцией с содержанием талька.
Ранее одну из компаний в США обвинили в создании средства для обработки растений от насекомых, которое вызывает тяжелые формы онкологии. Против фирмы уже подали больше пяти тысяч исков в суды.
Фермеры написали в заявлениях, что химикат провоцирует развитие неходжкинской лимфомы (онкологическое заболевание лимфатической системы). По мнению экспертов, заболевание вызывает входящий в состав средства глифосат – один из самых токсичных гербицидов.
Американское агентство по охране окружающей среды тестировало препарат в течение двух лет. В результате эксперты признали это вещество полностью безопасным для обработки полей. Однако вскоре ведомство все-таки внесло химикат в список небезопасных для здоровья.
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