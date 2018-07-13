Антонио Конте уволили с поста главного тренера "Челси"

13 июля, 14:19
Фото: AP/Rui Vieira
В английском футбольном клубе "Челси" расторгли контракт с главным тренером Антонио Конте. Об этом сообщают "Дни.ру" со ссылкой на пресс-службу клуба.
"При Конте мы выиграли в шестой раз чемпионат Англии и в восьмой – Кубок Англии. В чемпионском сезоне мы установили рекорд по количеству побед, выиграв 30 матчей из 38, а также клубный рекорд по количеству побед подряд (13)", – говорится в сообщении клуба.
Отмечается, что в прошедшем сезоне "Челси" в чемпионате страны стал только пятым и не попал в Лигу чемпионов.
Как сообщали ранее британские СМИ, слухи об увольнении Конте ходили уже несколько недель, стороны не могли согласовать размер неустойки. Контракт с Конте должен был завершиться только в 2019 году.
Новым главным тренером клуба станет Маурицио Сарри из итальянского клуба "Наполи".
Ранее сообщалось, что владелец "Челси" – бизнесмен Роман Абрамович – отказался продавать футбольный клуб самому богатому британскому резиденту Джиму Рэтклиффу. Миллиардер предложил за клуб два миллиарда фунтов.
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