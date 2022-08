Певец Вик Дамоне умер в США

Фото: АР

В США умер знаменитый певец Вик Дамоне, сообщает "Газета.ру". Артисту было 89 лет.

Исполнитель скончался центре в Майами-Бич. В последние минуты с ним рядом находились несколько близких родственников.

Настоящее имя артиста – Вито Фаринола. Он не только занимался музыкой, но также снимался в кино и на телевидении.

Дамоне считается частью золотой эпохи лаунж-вокалистов, прославившихся после Второй мировой войны. В этот список также вошли Фрэнк Синатра, Тони Беннетт, Дин Мартин и Перри Комо. Среди хитов певца – песни You're Breaking My Heart и On The Street Where You Live.