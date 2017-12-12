Генпрокуратура РФ запросит материалы по делу Керимова у Франции

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Генпрокуратура России запросит материалы по делу сенатора Сулеймана Керимова у французских властей. В ведомстве уже подготовили соответствующие документы.

"Мы в праве затребовать материалы уголовного дела для того, чтобы привлечь этого человека, если он совершил преступление, к ответственности в соответствии с нашим национальным законодательством", – заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, сообщает ТАСС.

Он считает неправильным практику, когда люди с особым статусом могут быть беспрепятственно арестованы. Генпрокурор добавил, что в России предусмотрен особый статус привлечения к ответственности должностных лиц, представляющих интересы большой группы населения.

Российского сенатора Сулеймана Керимова подозревают во ввозе на территорию Франции от 500 до 750 миллионов евро. Его задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября, после чего доставили в полицейский участок, обвинив в неуплате налогов и отмывании денег.

Позже суд принял решение отпустить Керимова под залог в размере пяти миллионов евро, однако ему запретили покидать департамент Приморские Альпы.