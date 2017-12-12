Трамп поручил NASA возобновить полеты на Луну

12 декабря, 03:51
Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn
Президент США Дональд Трамп поручил NASA возобновить космическую программу полетов человека на Луну. Американский лидер даже подписал об этом соответствующую директиву.
Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Associated Press, согласно распоряжению Дональда Трампа, Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства следует "переориентировать космическую программу Америки на человеческую разведку и исследование".
"На этот раз мы не только установим наш флаг и оставим свой след, мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь, в другие миры за пределами Вселенной", – цитирует издание американского лидера.
Он также отметил, что это "является важным шагом для возвращения американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долговременных исследований".
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