Инцидент с мужчиной в Солсбери благополучно разрешился

12 июля, 23:50
Фото: АР/Matt Dunham
Инцидент в Солсбери благополучно разрешился, сообщила городская полиция в Twitter. Улицу Касл-Стрит снова открыли для движения транспорта.
"Мужчина был доставлен в окружную больницу Солсбери, проверен медиками. Сейчас мы можем подтвердить, что опасений касательно его здоровья или угрозы для жителей нет", – сказано в сообщении.
Стражи порядка поблагодарили жителей города за терпение и понимание.
Ранее стало известно о том, что 30-летний мужчина почувствовал себя плохо неподалеку от ресторана Zizzi, где побывали работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они, по версии британских властей, были отравлены веществом "Новичок".
Позднее появились сообщения о том, что воздействию этого же яда подверглись два жителя города Эймсбери. Пострадавшая женщина скончалась.
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