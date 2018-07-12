Инцидент с мужчиной в Солсбери благополучно разрешился

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Инцидент в Солсбери благополучно разрешился, сообщила городская полиция в Twitter. Улицу Касл-Стрит снова открыли для движения транспорта.

"Мужчина был доставлен в окружную больницу Солсбери, проверен медиками. Сейчас мы можем подтвердить, что опасений касательно его здоровья или угрозы для жителей нет", – сказано в сообщении.

Стражи порядка поблагодарили жителей города за терпение и понимание.

Ранее стало известно о том, что 30-летний мужчина почувствовал себя плохо неподалеку от ресторана Zizzi, где побывали работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они, по версии британских властей, были отравлены веществом "Новичок".

Позднее появились сообщения о том, что воздействию этого же яда подверглись два жителя города Эймсбери. Пострадавшая женщина скончалась.